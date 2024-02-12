Mersin’de aranan 16 şahıs tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mersin’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında, son bir hafta içerisinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aranan 388 şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 27 yıl 1 ay 7 gün, “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan 21 yıl 8 ay, “silahla yaralama” suçundan 26 yıl 5 ay 45 gün ile 4 ayrı suç dosyasından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlülerinde olduğu belirtildi.

Yakalanan 388 şahıs hakkında adli işlem yapılırken aralarından 16 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.