Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Altaylılar Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İşine gitmek üzere asansöre binen 27 yaşındaki 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, halatının kopması sonucu zemine çakılan asansörün içinde kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Altaylılar Mahallesi'ndeki yüksek katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 7. katındaki dairesinden çıkan genç kadın, işe gitmek için asansöre yöneldi.

Pelin Kıyga'nın asansöre binmesinin hemen ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansörün halatı koptu ve kabin büyük bir hızla zemine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Pelin Kıyga'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Pelin Kıyga kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ve teknik ekipler, asansörün halatının neden koptuğunu ve kazanın oluş şeklini detaylıca inceliyor.

aw548858-01.jpg

aw548858-02.jpg

aw548858-03.jpg

Son Haberler
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!