Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı

Olay, Altaylılar Mahallesi'ndeki yüksek katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 7. katındaki dairesinden çıkan genç kadın, işe gitmek için asansöre yöneldi.

Pelin Kıyga'nın asansöre binmesinin hemen ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansörün halatı koptu ve kabin büyük bir hızla zemine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Pelin Kıyga'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Pelin Kıyga kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ve teknik ekipler, asansörün halatının neden koptuğunu ve kazanın oluş şeklini detaylıca inceliyor.