Mersin’de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, il genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda Toroslar ilçesi Çukurova ve Akbelen mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 221. Caddede sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bin 800 metre uzunluğundaki yolu yeniledi. Yenileme çalışmalarında, etaplar halinde sürdürülen faaliyetlerle bölgeye 110 araç sevk edilerek, toplam 2 bin 778 ton sıcak asfalt kullandı.

Modern ve daha kullanışlı bir yol ağı için çalışmalarını sürdüren ekipler, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamak ve çözüme kavuşturmak için başlatılan yol ve asfalt çalışmalarına plan ve program dahilinde farklı lokasyonlarda devam ediyor.

YOLUN YENİ HALİNDEN VATANDAŞLAR MEMNUN

Çalışmaları çok beğendiğini söyleyen Çukurova Mahalle Muhtarı Murat Öztürk, "Vahap Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yolumuz çok güzel oldu. 1800 metre asfalt yapıldı. Çok işlek bir yolumuz ve çok bozulmuştu" diyerek, yeni halinin güzel olduğunu kaydetti.