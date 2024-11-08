Mersin’de bir haftada 483 aranan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını arttırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda birden fazla şahıs belirlendi. Bir hafta içerisinde operasyonlar sonucunda 483 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin "Uyuşturucu Madde Ticari Yapma, Kasten Öldürme, Yağma, Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından 10 ile 24 yıl arasında hapis cezası aldığı öğrenildi.

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Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.