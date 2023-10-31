Mersin’de bir şahıs, kız kardeşini, eniştesi ve yeğenini öldürdü

Mersin’de M.T. isimli şahıs ) tartıştığı kardeşi Serap, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı öldürüp, kaçtı.

KAYNAK: DHA
Mersin’de bir şahıs, kız kardeşini, eniştesi ve yeğenini öldürdü

Olay Mersin’in Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

M.T. yanındaki av tüfeğiyle kardeşi Serap, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ’a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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