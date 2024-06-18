Mersin’de cinayet: 2 ölü

Mersin'in Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiinde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece 02.30 sularında Hasan Yahşi (47) ve Mustafa Ak (53) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştıktan sonra, Ak elindeki silahla Yahşi’yi vurdu.

Mustafa Ak, hemen 112’yi arayarak haber verirken, 100 metre ileride aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Yahşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Ak, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından önce Mut Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Mersin’e sevk edildi. Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.