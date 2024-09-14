Mersin'de çöplükte esrarengiz ceset bulundu

Kaynak: İHA
Mersin'de çöplükte esrarengiz ceset bulundu

Mersin'de çöplükte bulunan cesedin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöplükte plastik bir fıçı içinde çıplak halde bulunan bir erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik bir fıçı içinde çıplak bir erkek cesedi buldu.

Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bozulmaya başlamış olan cesedin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

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