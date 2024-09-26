Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandığı ifade edildi. Diğer yandan babanın adli kontrolle serbest kaldığı bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerinde poşet içinde bebek cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı, baba ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 24 Eylül'de Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. Atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteynerini karıştırırken poşet içinde beze sarılı bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cesedi morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin cesedinin çöpe atıldığı noktadaki kamera kayıtlarını inceledi. İncelemelerde, 14 gün önce "bir kurumda işe başladım" diyerek ilçeye yerleşen Yağmur Çelik'in, bebeğin cesedini çöp poşetiyle attığı tespit edildi. Polis, Yağmur Çelik ve annesi Filiz Çelik'i gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürerken, Yağmur Çelik'in Tokat'ta hamile kaldığı ve durumu annesine anlattığı, ardından bu planı uyguladıkları iddia edildi. Anneanne Filiz Çelik ve anne Yağmur Çelik tutuklanırken, baba Mesut Çelik adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama

Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama

Mersin’de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili 2 tutuklama

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