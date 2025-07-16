Mersin’de dev baskın! Fuhuş çetesine darbe

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin Erdemli bir ihbarı değerlendiren polis fuhuş çetesini çökertti. Özel hareket polisinin de destek verdiği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 18 kadın kurtarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkiinde 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama ve randevu evine özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon esnasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuş suçundan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatları, 30 adet telefon, 2 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 adet motorlu araca el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Mersin’de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Mersin’de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Mersin’de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

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