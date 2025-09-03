Mersin’de dev operasyon! Sürpriz yumurta planları çöktü

Uyuşturucu tacirleri her gün yeni yöntemler deneyerek piyasaya sürmeye çalışıyor. Şüphelilerin bu seferki planları oyuncaktan çıkan sürpriz yumurta zulaları deşifre oldu. Mersin’de polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da destek verdiği çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda 602 kilo 210 gram ağırlığında, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının da marketlerde içerisinden oyuncak çıkan sürpriz yumurtalara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

