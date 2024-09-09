Mersin'de dolandırıcılık operasyonu. 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine gelen ihbarın ardından B.G. ve B.K.'nin dolandırıcılık yaptığını belirledi. 2 kişi gerçekleşen operasyonla gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız silah, şarjör, mühimmat, 6 cep telefonu ve 6 sentetik hap ele geçirildi.

20 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Emniyette sorgu altına alınan B.G. ve B.K.'nin telefon incelemeleri sonrasında sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüşme akabinde şantajla para talep etme, evde paketleme, kaparo yöntemleri ile 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. İşlemlerin ardında B.G ve B.K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.