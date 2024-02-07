Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez ilçesi Mezitli’de düğün konvoyu esnasında bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı kuru sıkı tabancayla gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca ekipler, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyundaki 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza kesti.