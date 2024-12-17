Mersin’de facia: Kömür sabası bomba gibi patladı. 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de facia: Kömür sabası bomba gibi patladı. 5 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde yanar durumda bulunan sobaya atılan kömür bomba gibi patladı. Patlamada ev harabeye dönerken evde bulunan ailenin 5 ferdi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokakta iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’de facia: Kömür sabası bomba gibi patladı. 5 kişi yaralandı

Mersin’de facia: Kömür sabası bomba gibi patladı. 5 kişi yaralandı

Mersin’de facia: Kömür sabası bomba gibi patladı. 5 kişi yaralandı

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