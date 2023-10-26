Mersin'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Editör: Özlem Kıral

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ yapılanmasında faaliyet gösterdiğini tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu bulundukları, yurt dışından temin edilen paraları yurt içinde örgüt mensuplarına aktardıkları, örgüt üyeliğinden kaydı bulunan esnaftan 'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, eski öğretmenlerin de yurt dışına çıkmaları için referans oldukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin hakkında arama kararı olan şüphelileri gaybubet evlerinde sakladıkları ve yine bu kişileri yurt dışına kaçırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalandı. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.