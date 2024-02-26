Mersin'de fuhuş operasyonu

Kaynak: İHA
Mersin'de fuhuş operasyonu
Mersin'in Anamur ilçesinde, jandarma ekiplerince fuhuş operasyonu yapıldı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Anamur'da fuhuş için aracılık ve yer sağlayan, böylelikle organize olarak insan ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

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Yapılan çalışma sonucunda mağdur 6 kadın ile 6 şüpheli belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde operasyon yapan jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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