Mersin'de Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde sazlık yangını

Kaynak: DHA

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’ndeki sazlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor

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