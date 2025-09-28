Mersin’de işçileri taşıyan minibüs TIR’a çarptı! Ekipler seferber oldu: 3 ölü 16 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR’a arkadan çarptı. Gece yarısı yaşanan feci kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olayda polis, soruşturma başlattı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin'in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişilerin Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) olduğu belirlendi.

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935944-277954.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935945-277954-1.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935945-277954.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935946-277954.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935948-277954.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-tira-c-935950-277954.jpg

Son Haberler
Sivas'ta feci kaza! Bariyerlere savruldular: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza! Bariyerlere savruldular: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken ‘Terörsüz Türkiye’ paylaşımı! Tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken ‘Terörsüz Türkiye’ paylaşımı! Tek tek saydı
’Dikenli gül’ için zorlu yolculuk başladı! 2 gün sürüyor
’Dikenli gül’ için zorlu yolculuk başladı! 2 gün sürüyor
TEM Otoyolu’nda feci kaza! Sürücü aranıyor
TEM Otoyolu’nda feci kaza! Sürücü aranıyor
Öcalan'dan önce dağ kadrosu Meclis'te
Öcalan'dan önce dağ kadrosu Meclis'te