Mersin’de işçileri taşıyan minibüs TIR’a çarptı! Ekipler seferber oldu: 3 ölü 16 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin'in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişilerin Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) olduğu belirlendi.

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.