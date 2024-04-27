Mersin'de IŞİD finansmanı 3 kişi tutuklandı

Mersin'de, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları doğrultusunda polis ekipleri, IŞİD terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in finansal yapılanmasını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MASAK'ın raporlarına dayanarak yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında, toplamda 71 bin 535 Amerikan doları, 9 bin 165 euro ve 47 bin 500 Türk lirası ele geçirildi.

Ayrıca, çok sayıda doküman ve dijital materyal de bulunarak incelenmek üzere alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam etmekte.