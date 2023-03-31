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Mersin'de IŞİD'e operasyon

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslere şok baskınlar düzenlendi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 07:15
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Mersin'de IŞİD'e operasyon

Mersin'de IŞİD'e operasyon
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İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. 

Örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi. 

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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