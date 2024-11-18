Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 208 bin adet makaron bulundu

Kaynak: İHA
Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 208 bin adet makaron bulundu

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron ile sarma makineleri ve tütün ele geçirildi.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin sahte bandrollü kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmaları başlattı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelinin iş yeri ve adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken işyeri ve evinde yapılan aramada 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron, 187 kilo 200 gram tütün, 46 bin 500 adet ambalaj poşeti, 3 adet sigara sarma makinesi, 75 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara ile 470 adet bandrol etiketi geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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