Mersin’de kadınlar ’meme kanseri’ konusunda bilgilendirildi!

'1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan hizmet binasında gerçekleşen programa, Yenice merkez ve çevre mahallelerden kadınlar etkinliğe katılım gösterdi.

Slayt eşliğinde yapılan sunumda "Meme kanserinde risk faktörü nedir?" , "Meme kanserinin tanımı ve nasıl korunmak gerektiği" gibi konular ele alındı.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜLME SIKLIĞI ÇOK FAZLA"

İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Saime Taşkın, "Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığı çok fazla. Her 8 kadından birinde görülüyor. Onun içinde bizde farkındalık oluşturalım dedik. Soru, cevap şeklinde oluyor veya kendi yaşadıkları olayları anlatıyorlar. Biz normalde kadınların 20 yaşından sonra kendi memelerinin normali nasıldır, onu öğrenmeleri, tedavi için nereye gitmeleri, böyle bir kitle ile karşılaştıkları zaman, hangi tedavi yöntemlerini kullanmaları gerektiği konusunda bilinçlendirme yaptık" ifadelerini kullandı.

"BU BİLGİLENDİRME ÇOK FAYDALI"

Kendisinin de kanser hastası olduğunu ve düzenlenen bu toplantıyı çok faydalı bulduğunu ifade eden katılımcılardan Serin Uğur ise "Meme kanseri değilim ama bende mesane kanseriyim. Bu süreçleri çok iyi bilirim. Bu bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız kendi memelerini kontrol etmeme gibi bir huyları var maalesef ki. Ben biraz daha tecrübeliyim bu konuda. Böyle bir toplantının olması bizim için çok çok faydalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"GÜZEL BİR ŞEY YAPTI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ"

Yenice'den katılan bir başka kadın Mühibe Kiriş'de sunum ile meme kanserinin önemini bir kez daha anladığını söyleyerek, "Hanımlara bu konuları öğretmeleri hoşuma gitti, bilgilenmek çok güzel. Mesela ben 5 yıl önce test yaptırdım. Şimdi bir daha gitmeyi düşünüyorum, yani her sene yaptırmam lazımmış. Güzel bir şey yaptı Büyükşehir Belediyemiz" ifadelerini kullandı.