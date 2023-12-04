Mersinde kaza

Antalya’dan Silifke istikametine seyir halinde olan G.İ. yönetimindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki otomobil Boğsak Tünelinde çarpıştı.

Kazada her iki aracın şoförleri ve araçta bulunan bir yolcuyla beraber, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünel içinde trafik terk şeritten kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı.