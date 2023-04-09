Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. 77 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, 85 adrese 130 ekip, 450 personel ile eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yapılan operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 572 gram sentetik bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

JANDARMANIN OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerindeki 61 adrese yapılan baskınlarda 60 şüpheli yakalandı. 138 jandarma ekibi ile 8 narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 32 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 310 gram metamfetamin, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 gram bonzai, 218 gram eroin, 305 kök kenevir, 5 adet hassas terazi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 60 şüpheliden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

(Kaynak: DHA)