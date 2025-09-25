Mersin’de korku dolu anlar! Karton yüklü TIR alev alev yandı

Mersin'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün zamanında ihbarı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, tüm tır ile çevredeki ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine giden S.D. idaresindeki 63 AFB 908 plakalı tırın dorsesinde Tarsus ilçesi Çamalan mevkiine geldiğinde yangın çıktı. 25 ton karton yüklü dorsedeki yangını fark eden sürücü aracı güvenli bir noktaya çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülek İtfaiye İstasyonu ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrelerce yükselen alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tırın kupa kısmı dorseden ayrılarak, alevlerin aracın tamamına ve çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, itfaiyenin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi.