Mersin'de muz yüklü TIR devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Ali D.’nin kontrolündeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü TIR, Tarsus’tan Adana’ya doğru seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada TIR şoförü Ali D. hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.