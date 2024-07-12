Mersin'de muz yüklü TIR devrildi

Kaynak: DHA
Mersin'de muz yüklü TIR devrildi

Mersin’de muz yüklü bir TIR devrildi. Yaşanan olay sonrası TIR sürücüsü yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Ali D.’nin kontrolündeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü TIR, Tarsus’tan Adana’ya doğru seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada TIR şoförü Ali D. hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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