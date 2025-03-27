Mersin'de ölüm virajı, bir can daha aldı! Ön camdan fırladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Mut ilçesindeki ‘ölüm virajı’ yine can aldı. Yabancı plakalı bir TIR sürücüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Feci kazada sürücü ön camdan fırladı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece 03.00 sıralarında Mut - Karaman karayolu Burunköy Mahallesi sınırlarında "Ölüm virajı" olarak bilinen mevkiide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi.

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Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.

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