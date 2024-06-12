Mersin'de ormanda çıkan yangın hızlıca kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Mersin'de ormanda çıkan yangın hızlıca kontrol altına alındı

Mersin'in Mut ilçesi Hocalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi, yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, iki helikopter, yangın söndürme araçları ve su taşıma tankları yönlendirildi.

Söz konusu ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma işlemlerine geçildi. Şu anda bölgede devam eden soğutma çalışmaları, yangının tamamen söndürülmesini ve herhangi bir yeniden alevlenmenin önlenmesini amaçlamaktadır.

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