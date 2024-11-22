Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Mersin’de Rus uyruklu Anzhelika Shapkina'ya ait bir markete gelen iki kişi markette bulunan B.A’ya ecel terleri döktürdü. B.A’nın boğazına bıçak dayayan zanlılar kasada bulunan paraları alarak kaçtı. Dehşet anları yaşatan zanlılar iki saat sonra kıskıvrak yakalandı

Olay, önceki akşam Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde bulunan Rus Anzhelika Shapkina'ya ait markette yaşandı. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibinin o anda depoda olmasını fırsat bilen kafalarında şapka olan ve yüzleri kapalı 2 şahıs, markete girerek Shapkina'nın arkadaşı B.A.'nın (53) boğazına bıçak dayadı.

Bir kişi B.A.'nın başında beklerken, diğeri kasadaki yaklaşık 7 bin TL'yi aldı. Bu sırada şüphelilerden biri rehin aldıkları şahsı yumruklayıp, ardından da arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin gitmesinin ardından B.A., olayı iş yeri sahibi ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İl ve Erdemli İlçe Jandarma Tömük Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yüzlerini gizleyen 2 şüphelinin geldikleri yönü belirleyen ekipler, olaydan 2 saat sonra şahısların M.K. ile H.R. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden biri sokakta, diğeri ise saklandığı bir apart dairede yakalandı. Şüpheliler ile birlikte marketten çalınan paralar da ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Erdemli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan paralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Rus asıllı Türk vatandaşı Anzhelika Shapkina, olay günü akşam saatlerinde 2 kişinin iş yerine bıçakla girdiğini anlatarak, "Benim arkadaşım burada oturuyordu. Ben de depodaydım o sırada. Gelmişler arkadaşımı bıçakla rehin almışlar. Biri kasadan paraları almış. Birkaç kez da arkadaşıma vurmuşlar kaçmışlar. Bütün paraları almışlar" dedi.

Durumu jandarmaya bildirdiklerini aktaran Shapkina, "Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışmışlar, 2 saatte paraları bulup adamları yakalamışlar. Ben jandarmanın bu kadar iyi çalıştığını düşünmüyordum. Ben bulamazlar diye düşünüyordum, 2 saatte bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

Mersin'de Rus kadına ait markette bıçaklı soygun: Bıçağı boğazına dayadılar

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