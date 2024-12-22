Mersin’de rüşvet operasyonu: Polisteki sorguları tamamlandı

Kaynak: İHA

Mersin’de ‘zincir’ adı verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 114 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı. Sıkı güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilen zanlıların sevki sırasında adliye önünde toplanan yakınları alkışla tempo tuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı. "Zincir" adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

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YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 Amerikan doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 34'ü kamu görevlisi toplam 114 şüpheli, bu sabah erken saatlerde sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların sevki sırasında adliye önünde toplanan yakınlarının alkışla tempo tutması dikkat çekti.

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