Mersin'de sağanak etkili oldu

Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

TARSUSTA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA

Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında aldı, bir binanın istinat duvarı da park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, AA muhabirine, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.