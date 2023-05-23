Mersin'de sağanak etkili oldu

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı.

Mersin'de sağanak etkili oldu

Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.
D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

TARSUSTA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA

Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında aldı, bir binanın istinat duvarı da park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, AA muhabirine, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.

Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret Güncel
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi? Yazarlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede
Romatizmayı gideren bitkiler Şifalı Bitkiler
Romatizmayı gideren bitkiler
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı Dünya
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye Güncel
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye