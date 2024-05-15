Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde polyester boya ve plastik üretimi yapılan atölyenin çatı kısmında yangın çıktı. Yangını gören Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri bölgeye gelerek atölyenin çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.