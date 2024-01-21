Mersin’de seyir halindeki tırda yangın çıktı

Kaynak: DHA
Mersin’de seyir halindeki tırda yangın çıktı
Mersin’de seyir halindeki tır, bir anda alev aldı, dorsede bulunan 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Nervan Çelik’in kullandığı tırın dorsesinde, nedeniz henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Çelik, tırı güvenlik şeridine park edip dorseyi tırdan ayırdı ve itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapattı ve çeşitli güvenlik önlemleri aldı. Dorseyi saran alevler, içeride bulunan 6 otomobili kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken çalışmalar esnasında yolda araç trafiği oluştu.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı iletildi.

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