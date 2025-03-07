Mersin'de sıkı denetim

Kaynak: İHA
Mersin'de sıkı denetim

Mersin'de trafik güvenliği tedbirleri genişletiliyor. Jandarma ve polis trafik ekipleri denetimler gerçekleştirirken İlçe Kaymakamı İsa Uğur'da bölgeye giderek bilgi aldı.

Kaymakam Uğur, Karekşi yol ayrımı trafik kontrol noktasına giderek jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Denetim sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uğur, güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirten Kaymakam Uğur, vatandaşların güvenliği için yapılan bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

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Jandarma ve polis personelinin özverili çalıştığına da dikkat çeken Uğur, onlara teşekkür etti.

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