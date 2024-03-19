Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 silah ele geçirilirken, bir şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenerek adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, adresinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, 1 adet yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 70 adet fişek, 1 adet şarjör, 150 adet mermi ile 2 adet 6136'ya tabi bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs ise jandarmaya götürüldü.

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