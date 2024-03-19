Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenerek adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, adresinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, 1 adet yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 70 adet fişek, 1 adet şarjör, 150 adet mermi ile 2 adet 6136'ya tabi bıçak ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan şahıs ise jandarmaya götürüldü.