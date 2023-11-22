Mersin'de spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan amatör spor kulübü başkanı hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Mersin'de spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesi Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44), silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti.

aw081662-01.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir?
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı Dünya
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu Magazin
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu Dünya
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay Yaşam
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi Yazarlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar Spor
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar