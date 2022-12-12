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  • Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi. Balkondan atlayıp saldırdılar

Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi. Balkondan atlayıp saldırdılar

Mersin'de Suriyeli Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar’ın sokaktan geçen bir araca bağırdı. Aracın sürücüsü Suriyeliler ile tartışma yaşadığı noktaya gelerek kavga çıkardı. Çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönerken o anlar anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:21
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Mersin'de Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi. Suriyeliler balkondan atlayarak saldırdı

Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi. Balkondan atlayıp saldırdılar
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DHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar iddialara göre, sokaktan hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı.

Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp, geldiği sokakta Dahar ve Dakar’ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balondan atlayıp, grup ile kavga etti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kavga, aynı sokakta yaşanalar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, apartman dairesinin balkonundaki Dahar ve Dakar’ın atlayarak kavgaya tutuştuğu anlar yer aldı.

 

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Laaaan bırak.....
12.12.2022 16:37
Bunlar kaç numara ayakkabı giyiyor acaba Süleyman bey?  
 
yol geçen hanı değil burası
12.12.2022 16:29
sessiz istila tamda budur, savaşla yenemeyeceklerini bildikleri için sessiz istila ediyorlar , basit bir takım hesaplar içinde bunlara göz yumuluyor, yumun bakalım İnşallah bir daha açılmaz o kör gözl  
 
BU NASIL YÖNETİMDİR ÜLKE GÜVENLİGİ YOK CAN MAL GÜVENLİGİ YOK
12.12.2022 16:28
BU ULKEYI BU HALE GETIREN İKTİDAR KENDİ CIKARI İÇIN KENDI AMAÇLARINI HIZMET ETMEK İÇIN ULKENIN HUZURUNU VE DENGESINI BOZDUN  
 
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