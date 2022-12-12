Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi. Balkondan atlayıp saldırdılar

DHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmad Al Dahar ile Sakar Al Dakar iddialara göre, sokaktan hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı.

Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp, geldiği sokakta Dahar ve Dakar’ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, birinci kattaki evlerinin balondan atlayıp, grup ile kavga etti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kavga, aynı sokakta yaşanalar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, apartman dairesinin balkonundaki Dahar ve Dakar’ın atlayarak kavgaya tutuştuğu anlar yer aldı.