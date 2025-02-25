Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!

Kaynak: İHA
Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!

Mersin'de iki araç kazaya karıştı. Kazada sürücü, aracın içinde sıkıştı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saat 08.00 civarında Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi 90067. Sokak'ta meydana geldi. A.U. yönetimindeki 33 AFC 385 plakalı hafif ticari araç, H.T. yönetimindeki 33 DH 247 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay yerine kısa bir sürede ulaşarak, araçta sıkışan sürücü H.T.'yi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri, her iki aracın sürücüsünün de hafif yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

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