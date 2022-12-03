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Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı

Tadilatta elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Osman Sağır yaşamını yitirdi, kurtarmaya çalışan arkadaşı Erol Çiftçioğlu hastanede tedaviye alındı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:31
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Mersinde tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı. Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu. Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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