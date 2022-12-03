﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı. Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu. Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.