﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı. Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu. Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)