Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

1/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 1

Alınan bilgiye göre, kaza Gülnar ilçesine bağlı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi.

2/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 2

Mut ilçesinden domates toplamak için Gülnar’a gelen 13 işçiyi taşıyan Abdullah Aksaz idaresindeki 33 U 8948 plakalı minibüs, Çukurasma Mahallesi mevkiinde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

3/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 3

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 4

Devrilen araçta sıkışan işçiler, vatandaşların ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

5/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 5

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mut ve Gülnar Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

6/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 6
7/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 7
8/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 8
9/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 9
10/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 10
11/11
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı. 19 er dumandan etkilendi
Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu
Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu
Akünün içine saklamışlar! Tam 11 kilo
Akünün içine saklamışlar! Tam 11 kilo
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu