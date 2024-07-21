Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Gülnar ilçesine bağlı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi.
Mut ilçesinden domates toplamak için Gülnar’a gelen 13 işçiyi taşıyan Abdullah Aksaz idaresindeki 33 U 8948 plakalı minibüs, Çukurasma Mahallesi mevkiinde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Devrilen araçta sıkışan işçiler, vatandaşların ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mut ve Gülnar Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.