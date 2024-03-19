Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütüne karşı çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişilere tehditler savurduğu, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine sloganlar attığı ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle, ekipler baskın yaptıkları adreslerde 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.