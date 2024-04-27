Mersin'de toprak kaymasında iş makinesi devrildi. Operatör can verdi

Kaynak: DHA
Mersin'de toprak kaymasında iş makinesi devrildi. Operatör can verdi
Mersin Anamur'da ormanda yol yapımında çalışan 33 yaşındaki operatör Mustafa Söğüt'ün kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

Meydana gelen kazada iş makinesinin altında kalan Mustafa Söğüt yaşamını yitirdi.

Olay, ilçenin kuzeybatısındaki ormandaki çalışma sırasında gerçekleşti. Aktarılanlara göre evli ve iki çocuk babası iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı için çalışmaya devam ediyordu. Bu sırada Mustafa Söğüt’ün çalıştığı yerde toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle iş makinesi devrildi ve Mustafa Söğüt kepçenin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından iş makinesinin altından çıkarılan Mustafa Söğüt’ün hayatını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının sonrasında Söğüt’ün cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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