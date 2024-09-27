Mersin'de üreticilerine fide-fidan desteği

Üreticilere fide-fidan, makine ve ekipman gibi çeşitli destekler sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek, tıbbi ve aromatik fidelerle üreticileri buluşturarak hem ürün çeşitliliğini artırıyor hem de yüksek piyasa talebi bulunan ürünler ile üreticilere yeni gelir kapıları aralıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üreticilere yüzde 50 hibe ile verilen avokado, yüzde 70 hibe ile verilen passiflora fidesi ile yıl boyunca araziler boş kalmıyor. Bu sayede teşvik projeleri ile Büyükşehir Belediyesi, hem bölgedeki üretim alanının genişlemesinin hem de üreticilerin kazançlarını artırmasının önünü açıyor.



“HER EYLÜL VE EKİM AYINDA FİDELERİMİZ KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE GELDİ VE DAĞITILDI”

Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan, Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflerle devamlı iş birliği halinde olduğunu ve üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde kooperatiflerden destek aldığını ifade etti. Avokadonun dar bir alanda bile yüksek gelir elde ettiren bir ürün olduğunu anlatan Doğan, “Beşinci yılında biz bir ağaçtan yaklaşık 3 bin lira tutarında gelir elde ediyoruz. Her eylül ve ekim ayında fidelerimiz kusursuz bir şekilde geldi ve dağıtıldı ve toprakla buluşturuldu. Bu sayede bazı büyük bahçeler de elde ettik. Ticari değer daha da arttı. Yani Antalya, Mersin arasında Anamur’da büyük bir avokado üretimi başladı. Bizler bu işe Başkanımız Vahap Seçer’le beraber başladık. 5 senedir de avokado fidanı dağıtılıyor ve senede 3 binin üzerinde fidan dağıtıldı” dedi.

“BAŞKANIMIZ TÜKENECEĞİMİZ NOKTALARDA BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ”

Fide, fidan desteklerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin makine ve ekipman desteği de verdiğini aktaran Doğan, “Bir dal budama makinesi geldi ve onu tüm üreticilerimizin hizmetine sunduk, kullanıyorlar, tekrar getiriyorlar. Muz yetiştiricileri seranın içerisinde kullanıyor. Muzu öğütüyorlar seranın içerisinde ve gübresini kullanıyorlar. Daha sonra bizler alım garantisi vererek passifloranın ekilmesine ön ayak olduk ve talep doğdu” diye konuştu. Avokado bahçelerine tel örgü çektirip boş kalan alanları da passiflora bitkisini ekerek değerlendirebileceklerini söyleyen Doğan, “Birçok insan passifloranın kilosunu 50-150 lira arasında satabiliyor. Çünkü hiçbir şekilde pazar sıkıntısı olmayan bir meyve. İhracatta avokado şu anda Türkiye birincisi. Başkanımız Vahap Seçer, ‘üretmezsek tükeniriz’ dedi ve bizim tükeneceğimiz noktalarda bize çok büyük destek verdi” ifadelerini kullandı.

“TARIMI KALKINDIRMAK ZORUNDAYIZ”

Başkan Vahap Seçer’in tarım teşvik projeleri sayesinde kendilerinin de üretmeye başladığını kaydeden passiflora ve avokado üreticisi Mesude Kutlu, “Bozyazı’da bahçemiz var. Passiflora için başvuru yaptım, çıkınca ektik. Emekli maaşı yetmediği için çalışmak zorundayız. Evime katkıda bulunuyorum. Güzel bir proje. Bu şekilde tarımı kalkındırmak zorundayız. Emekli maaşıyla geçinmek zor. Evimizee katkıda bulunmak zorundayız. Mecburen ben de evime destek olmak amaçlı bu projeye girdim. Herkesin katılmasını beklerim” diye konuştu.



“BAHÇENİN VE MUTFAK İHTİYAÇLARININ HEPSİNİ PASSİFLORADAN KARŞILIYORUZ”

Eşi ile birlikte bahçe işlerini yürüten üretici Salim Kutlu da Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile bahçesine hem avokado hem de passiflora ektiğini belirterek, “Avokado dördüncü yılını bitiriyor, ürün almaktayız. Bir de Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile passiflora fidelerini ektik. Hem bahçenin kenarında rüzgâr esintilerini engellemek amaçlı hem de bakılırsa çok müthiş bir geliri de var. Bahçenin bütün masraflarını, evin mutfak ihtiyaçlarını passifloradan karşılıyoruz. Çok güzel bir ürün. Passiflora aynı zamanda ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. Halk arasında sakinleştirici özelliği olduğunu söylerler. Pazar sıkıntımız yok fakat maliyetler çok yüksek, buna rağmen biz de inatla üretmeye devam ediyoruz” dedi.