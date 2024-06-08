Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 27 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 27 tutuklama

Mersin'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin 15 gün içerisinde yaptıkları çalışmalarda belirlenen adreslere operasyonlar düzenlenirken, 325 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden esrar, senttetik ecze ve hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddelerle, 2 adet tüfek, 7 adet tabanca, 46 adet fişek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 27'sinin tutuklandığı öğrenildi.

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