Mersin’de yaşayan Ruslarla pazarcı esnafı Rusça konuştu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Türkiye'ye göç eden on binlerce Rus göçmen Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeni hayatlar kurdu.

Sayıları gittikçe artan Rusların günlük hayatın içerisinde yaptıkları paylaşımlarda sosyal medyada görülüyor. Mersin'den paylaşılan bir videoda semt pazarından alışveriş yapan bir Rus pazar alışverişi sırasında pazarcı ile yaptığı konuşma dikkat çekti.

Pazar alışverişini yaptığı pazarcı müşterisi ile Rusça konuştu. Rusça konuşan pazarcının o anlarını ise alışveriş yapan kişi görüntüledi.

Türkiye'de farklı milletlerden gelen insanların artışı ile dil öğrenmenin de arttığı görüldü. Gelen kişilerin Türkçe öğrendiği de görülse de göçmenlerin kendi dilleri ile alışveriş yapmaları, günlük hayat rutinin de yaşamlarını dillerini kullanarak sürdürebilmeleri de dikkat çekiyor. Kimi zaman tartışma konusu haline gelen tabelalardaki farklı dillerin kullanılması söz konusu olsa da bu konuda farklı görüşler hakim.

Bir pazar esnafının Rusça konuşması ise yüzleri gülümseten anlar olarak paylaşıldı. Sosyal medyadaki bu paylaşımın altına olumlu yorumlar geldi. Türkçe konuşmaya çalışarak alışveriş yapan kişi bir anda karşısında Rusça konuşulduğunu duyunca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan döviz kurlarında yaşanan artış, konut fiyatlarının giderek daha da yüksek olması ve yabancıya ikamet izninde zorluklar yaşanması gibi sebeplerden ötürü Ruslar başta olmak üzere genel olarak yabancıların, Antalya yerine konut ve kiralık fiyatların daha uygun olduğu Isparta ve Mersin’i tercih etmeye başladığı öğrenildi.