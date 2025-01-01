Mersin’de yeni yılın ilk günü! Hem kayak, hem deniz keyfi

Mersin, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan Türkiye'nin önemli tatil bölgelerinden biri olarak, yeni yılın ilk gününde sıra dışı bir deneyime ev sahipliği yaptı. Bozyazı ve Anamur ilçesinin sakinleri, sabah saatlerinde yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yenicebelen bölgesine giderek 30-40 santimlik karla kaplanmış dağlarda kayak yaptı. Kayak keyfinin ardından ise Bozyazı ilçesinin sahil kenarına geçerek denize girmeyi tercih ettiler.

Gün boyunca bölgedeki hava sıcaklıkları 10-12 derece arasında değişirken, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yılın ilk günü, vatandaşlar için hem kış hem de yazın tadını çıkarabilecekleri eşsiz bir deneyim sundu.

Yöre sakinlerinden Recep Şeker, serada çilek ve muz topladıktan sonra hava koşullarının iyi olmasını fırsat bilerek kayak yapmaya geldiklerini belirtti. Anamur ilçesinde çiftçilik yapan Ali Balcı ise, her yıl kar yağışını fırsat bilerek Yenicebelen bölgesine gelip kayak yaptığını ifade etti. Balcı, kayak yaptıktan sonra denize girmenin de ayrı bir keyif olduğunu söyledi.

"Karşıdaki karlı dağlara gittik, kayak yaptık geldik. Şimdi de denize giriyoruz, deniz çok güzel" diyen Ali Balcı, bölgedeki doğal güzelliklerin yılın her mevsiminde farklı bir tat sunduğunu vurguladı.

Ekrem Çalışkan da kayak yaptıktan sonra denize girdiklerini ve her iki aktivitenin de birbirini tamamlayan bir deneyim sunduğunu belirterek, "Yılbaşında kar ve denizin tadını çıkarmak, gerçekten çok özel bir deneyim" dedi.