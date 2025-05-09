Mersin’de yürek hoplatan kaza! Genç kız kamyonetten atladı, tankerin altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de yürek hoplatan kaza! Genç kız kamyonetten atladı, tankerin altında kaldı

Mersin Tarsus’ta otoyolda meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Bir kamyonette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Zeynep Y, kamyonetin kapısı açıp yola atladı. Otoyolda arkadan gelen bir akaryakıt tankeri Y’ye çarptı.

Kaza, gece saatlerinde ilçedeki Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İ.H.B.'nin kullandığı 01 AOC 95 kamyonetin arka koltuğunda oturan Zeynep Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kapıyı açıp yola atladı. Asfalta düşen Zeynep Y.'ye aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İ.H.B., polis merkezinde ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

mersin.jpg

Son Haberler
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Evren simülasyon mu? Kütleçekimiyle ilgili uzmanların açıklamaları
Simülasyon da mı yaşıyoruz? Uzmanlar değelendirdi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!