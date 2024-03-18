Mersin'de zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Belirlenen şahıslar için düzenlenen operasyonda, 3 şahıs yakalanırken 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemleri tamamlanınca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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