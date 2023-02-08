Umre parasını depremzedelere gönderdiler

İHA'da yer alan habere göre; Çakırlı Mahallesi’nde ikamet eden Hasan (57) ile eşi Fatma Şen (58), 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle irtibata geçip umre için biriktirdikleri 56 bin 994 lirayı depremzedelere iletilmesi için TDV Tarsus Şubesi yetkililerine telim etti.

Böyle kötü günde bir nebze de katkı sağlamak istediklerini belirten Şen çifti, “Rabbim ülkemize bir daha böyle bir afet göstermesin. Gün birlik günü, gün dayanışma günü. Bizde katkımız olsun diye umre için olan paramızı bağışlıyoruz. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun” dedi.

Öte yandan Tarsus’a bağlı Boğazpınarı köyü kadınları, deprem bölgesine gönderilmek üzere bir araya gelip, ekmek ve mayalı çörek yaptılar.