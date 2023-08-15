Mersin'deki kayıp şahıs araç içinde ölü bulundu

Mersin’e bağlı Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir şahıs, araç içerisinde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Mersin'deki kayıp şahıs araç içinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Evnallı 5 gün önce evinen 64 KL 955 plakalı otomobille çıktı. Evnallı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları da her yerde onu ararken bugün Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesindeki derede otomobili gördü. Bunun üzerine Evnallı'nın yakınları durumu görevlilere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evnallı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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