Mersin’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden son kişinin de kimliği belirlendi

Kaynak: İHA
Mersin’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden son kişinin de kimliği belirlendi
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden kimliği belirlenemeyen 5 yaşındaki çocuğun Mahmud Hammud olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, dün gece 01.15'de Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin Taysun (43) idaresindeki 47 NA 767 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Antalya’dan Mersin yönüne seyir halinde iken Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrilmiş, feci kazada 9 kişi yaralanmış, 30 kişide yaralanmıştı.

Kazanın yaşandığı ilk gün hayatını kaybeden otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37), Hümeyra Karadağ ve Mülkiye Beyter’in kimliği tespit edilirken, 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun kimliği ise belirlenememişti. Hayatını kaybeden çocuğun Suriye uyruklu, 2018 yılında Adana’da doğan Mahmud Hammud olduğu yapılan incelemelerde belirlendi.

Ayrıca hastanede tedavisi tamamlanan 15 kişinin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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